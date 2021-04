Ascolti TV | Domenica 18 aprile 2021. Vittoria al ribasso per La Compagnia de Cigno (15.3%) su Avanti un Altro (15.1%). GP di Imola al 14.2% (Di lunedì 19 aprile 2021) Avanti un Altro! Pure di Sera Nella serata di ieri, Domenica 18 aprile 2021, su Rai1- dalle 21.39 alle 23.45 – in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 alle 23.53 – Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto dAvanti al video 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share (anteprima di 8 minuti: 2.968.000 – 10.9%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.077.000 spettatori (3.9%) mentre Bull ha ottenuto 1.011.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Logan – The Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 35 minuti (1.648.000 – 6.6%), Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.40 alle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 aprile 2021)un! Pure di Sera Nella serata di ieri,18, su Rai1- dalle 21.39 alle 23.45 – in prima visione Ladel2 ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 alle 23.53 –UnPure di Sera ha raccolto dal video 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share (anteprima di 8 minuti: 2.968.000 – 10.9%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.077.000 spettatori (3.9%) mentre Bull ha ottenuto 1.011.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Logan – The Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 35 minuti (1.648.000 – 6.6%), Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.40 alle ...

chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - il_Case : Ascolti TV | Domenica 18 aprile 2021. Vittoria al ribasso per La Compagnia de Cigno (15.3%) su Avanti un Altro (15.… - ilovefazietto : RT @chetempochefa: Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 10,1% di share, con un picco di 3,1 milioni… - Salvobracchitt2 : RT @chetempochefa: Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 10,1% di share, con un picco di 3,1 milioni… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 18 aprile 2021 -