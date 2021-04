Annalisa Minetti torna “a vedere” grazie a una speciale tecnologia: “Ti cambia davvero la vita” (Di lunedì 19 aprile 2021) Annalisa Minetti potrebbe tornare “a vedere”, in qualche modo. Dopo aver perso la vista a causa di una retinite pigmentosa da quando aveva 18 anni, l’oggi 44enne cantante ha rivelato l’importante novità, di cui già si parlava da tempo e che ora potrebbe davvero diventare realtà: una nuova tecnologia potrebbe infatti permetterle di riconoscere oggetti e persone. Annalisa Minetti, la speciale tecnologia che le cambierà la vita Così l’ha definita lei stessa in un’intervista al settimanale Grand Hotel. La cantante Annalisa Minetti, vincitrice di Sanremo 1998 col brano Senza te o con te sia in categoria Campioni che Giovani (prima e unica a farlo), ha infatti parlato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021)potrebbere “a”, in qualche modo. Dopo aver perso la vista a causa di una retinite pigmentosa da quando aveva 18 anni, l’oggi 44enne cantante ha rivelato l’importante novità, di cui già si parlava da tempo e che ora potrebbediventare realtà: una nuovapotrebbe infatti permetterle di riconoscere oggetti e persone., lache le cambierà laCosì l’ha definita lei stessa in un’intervista al settimanale Grand Hotel. La cantante, vincitrice di Sanremo 1998 col brano Senza te o con te sia in categoria Campioni che Giovani (prima e unica a farlo), ha infatti parlato ...

