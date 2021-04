(Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre a Bruxelles si apre l’ennesima “settimana cruciale” per il destino di, e tra la Commissione Europea e Palazzo Chigi rimbalzano asettici termini come brand, asset e slot, a Roma, sottotraccia, si gioca anche un’altra partita. Quella delle ricadute che una compagnia bonsai – con molti meno dipendenti, spezzatino delle attività e nome nuovo – avrebbe in vista delle comunali di ottobre. Partita che un politico navigato definisce glocal: “L’importanza strategica è nazionale, ma la prima rata del conto la pagherebbero la Capitale e Fiumicino”. Un tema che nessun partito, alla vigilia di una campagna elettorale incerta a partire dai candidati, può permettersi di ignorare. Soprattutto a destra, dove le distanze tra Lega di governo e FdI di opposizione si fanno sentire, e dove si consuma un braccio di ferro sulla scelta dei nomi per le città. Già perché ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Alitalia 'dirotta' sul Campidoglio - HuffPostItalia : Alitalia 'dirotta' sul Campidoglio -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia dirotta

Il Sole 24 ORE

Perché è un gioco di rimbalzi: il dossierora è competenza dello Sviluppo Economico (con il Tesoro), ma i nodi occupazionali approderanno sul tavolo del Lavoro, in quota Pd. Dove non si ...Il volodelle 11.10 in partenza per Roma partirà da Comiso così come a Comiso atterrerà il volo proveniente dalla Capitale delle 10 e 25. Foto: Alfio Landro