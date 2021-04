Acqua, cimitero e assunzione di un legale, convocato il Consiglio Comunale a Monreale (Di lunedì 19 aprile 2021) Pagamento loculi cimiteriali, emungimento dal pozzo di Aglisotto e il piano per gli impianti pubblicitari nel Comune di Monreale. Sono questi alcuni dei punti che saranno discussi nel corso della prossima seduta di Consiglio Comunale convocata dal presidente Marco Intravaia. L’assemblea Comunale è stata convocata per lunedì pomeriggio, 26 aprile alle 18, all’interno dell’ex Savoia. Tra i punti la gestione del cimitero di Monreale e la proposta di dilazione del pagamento dei costi dei loculi cimiteriali. I consiglieri discuteranno anche di un punto all’ordine del giorno che mira all’attivazione del Pozzo di Aglisotto, a Pioppo. Nel corso della seduta sarà discussa e votata anche l’adozione di un piano generale degli impianti pubblicitari per il comune di ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 19 aprile 2021) Pagamento loculi cimiteriali, emungimento dal pozzo di Aglisotto e il piano per gli impianti pubblicitari nel Comune di. Sono questi alcuni dei punti che saranno discussi nel corso della prossima seduta diconvocata dal presidente Marco Intravaia. L’assembleaè stata convocata per lunedì pomeriggio, 26 aprile alle 18, all’interno dell’ex Savoia. Tra i punti la gestione deldie la proposta di dilazione del pagamento dei costi dei loculi cimiteriali. I consiglieri discuteranno anche di un punto all’ordine del giorno che mira all’attivazione del Pozzo di Aglisotto, a Pioppo. Nel corso della seduta sarà discussa e votata anche l’adozione di un piano generale degli impianti pubblicitari per il comune di ...

