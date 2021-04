Zona gialla rafforzata: il calendario delle riaperture dal 26 aprile 2021 al primo luglio (Di domenica 18 aprile 2021) Il calendario delle riaperture a cui sta lavorando il governo Draghi prevede tappe dal 26 aprile al primo luglio e il ritorno della Zona gialla rafforzata in tutta Italia. Da lunedì 26 aprile, infatti, il governo avvierà “l’operazione ripartenza”, seppur graduale e con una serie di regole ancora da mantenere. Torna pienamente operativo il cosiddetto sistema semaforo. Quindi torna la Zona gialla nelle regioni a minor rischio e con una serie di parametri (alcuni nuovi rispetto ai criteri precedenti) nel rispetto delle norme. Zona gialla rafforzata: il calendario delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Ila cui sta lavorando il governo Draghi prevede tappe dal 26ale il ritorno dellain tutta Italia. Da lunedì 26, infatti, il governo avvierà “l’operazione ripartenza”, seppur graduale e con una serie di regole ancora da mantenere. Torna pienamente operativo il cosiddetto sistema semaforo. Quindi torna lanelle regioni a minor rischio e con una serie di parametri (alcuni nuovi rispetto ai criteri precedenti) nel rispettonorme.: il...

matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - andtundo : Quando esci dalla zona rossa e ti ritrovi in gialla - gpazzaglia71 : RT @matteograndi: Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco che rest… -