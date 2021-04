Una “bomba” sul calcio | nasce la Superlega europea riservata solo a 12 big Ecco le prescelte

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 aprile 2021) Unaal posto della Champions League con Juventus, Inter e Milan? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club, con 3 squadre italiane coinvolte. Le società in ballo, come scrive il New York Times e rilancano anche media francesi, sarebbero Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Il New York Times fa riferimento ad un annuncio imminente, quasi in contemporanea con l’ufficializzazione da parte della Uefa per una Champions League allargata a 32 squadre. Super Legaper 12 big europee Il NYT elenca i 12 club che costituiscono il nucleo dellae sottolinea che i club tedeschi (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) non hanno ancora aderito. In Francia, il Psg per ora rimane fuori dal ...