The Walking Dead | il figlio di Jeffrey Dean Morgan debutta nella serie FOTO

Jeffrey Dean Morgan ha condiviso su Instagram la FOTO del debutto del figlio Gus nella stagione finale di The Walking Dead A quanto pare è proprio vero: ogni scarrafone è bello a mamma sua. Ma anche i papà non scherzano! Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Jeffrey Dean Morgan ha condiviso la FOTO del debutto del figlio Gus nella stagione finale di The Walking Dead proprio una settimana dopo che Vin Diesel ha ufficializzato il debutto di suo figlio Vincent Sinclair in Fast & Furious 9. Emozionato a causa del debutto di suo figlio Gus nell'ultima stagione di The Walking Dead.

