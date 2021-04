Superlega Europea | c’è l’annuncio ufficiale Tutti gli aggiornamenti

Advertising

rtl1025 : ?? Anche Boris #Johnson condanna l'ipotesi della #Superlega europea, che sarebbe 'molto dannosa per il calcio'. Come… - sole24ore : Calcio, verso #Superlega europea con #Juve, #Inter e #Milan. #Uefa minaccia espulsioni dai campionati… - Eurosport_IT : LA NUOVA SUPER LEAGUE È REALTÀ ?????? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova competizione europea ???… - carrillo7_ : La vera domanda è: chi è che davvero favorevole alla SuperLega Europea? #SuperLega #SuperLeague - CalcioIN : Nasce la Superlega Europea: 12 club fondatori con Juve Inter Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Europea

Sostenendo la nuova lega, Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vicepresidente della Super League , ha detto: 'I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in ...10 Anche la Juventus ha presentato il proprio comunicato ufficiale sulla fondazione della. Il presidente Andrea Agnelli ha preso il posto da vicepresidente della nuova lega appena ..., ..."Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto. Ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro gioca ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo un susseguirsi di voci e reazioni, ecco l’ufficialità: nasce la Superlega. “Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costit ...