"Striscia non chiede scusa". Hunziker e Scotti razzisti? La replica da ovazione di Ricci: buonisti tutti muti (Di domenica 18 aprile 2021) Gerry Scotti e Michelle Hunziker come tutti sanno, presentando un servizio di Striscia la notizia, hanno inscenato una gag - niente di particolarmente riuscito, peraltro: con gli indici hanno tirato in su le palpebre simulando gli occhi a mandorla, e hanno detto Lai, al posto di Rai. Insomma, facevano il verso ai cinesini, una gag che mi faceva anche mia zia Ines da bambino e mi faceva scompisciare. Casualmente stavo vedendo Striscia proprio nel momento di cui Gerry e Michelle facevano quella parte. Nemmeno per un secondo ho pensato che ci fosse un intento denigratorio. Eppure un account Instagram, Diet Prada, è partito all'attacco, e a questo si è accodata una marea di followers indignati che hanno accolto l'hashtag dell'account #stopasianhate, che significa "basta con l'odio contro gli asiatici". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Gerrye Michellecomesanno, presentando un servizio dila notizia, hanno inscenato una gag - niente di particolarmente riuscito, peraltro: con gli indici hanno tirato in su le palpebre simulando gli occhi a mandorla, e hanno detto Lai, al posto di Rai. Insomma, facevano il verso ai cinesini, una gag che mi faceva anche mia zia Ines da bambino e mi faceva scompisciare. Casualmente stavo vedendoproprio nel momento di cui Gerry e Michelle facevano quella parte. Nemmeno per un secondo ho pensato che ci fosse un intento denigratorio. Eppure un account Instagram, Diet Prada, è partito all'attacco, e a questo si è accodata una marea di followers indignati che hanno accolto l'hashtag dell'account #stopasianhate, che significa "basta con l'odio contro gli asiatici". ...

Advertising

midnightsilvia : RT @sabrina__sf: Il drago a sberanza: 'Lei non si deve muovere perchè come si muove fa danni' Questa è FA-VO-LO-SA?? Il drago lo tratta da… - gavltier : @kissmeunderthe7 Ma ti rendi conto che rispondere con dei video che non fanno ridere nemmeno quelli di striscia è l… - umanesimo : @Nonha_stata @DonaFois @colvieux Prima ti ho chiesto se quello di Striscia era razzismo, hai detto che secondo te n… - umanesimo : @Nonha_stata @DonaFois @colvieux Sì ma non c'entra nulla con il razzismo. Serra lo tira fuori per assolvere Strisci… - umanesimo : @Nonha_stata @DonaFois @colvieux Serra relativamente a un episodio ri razzismo dice che Striscia non si deve scusar… -