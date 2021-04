Stefania Orlando, il racconto familiare: “Sono i miei bambini” | Le dolci parole (Di domenica 18 aprile 2021) Stefania Orlando e il suo racconto sulla famiglia. “Sono i miei bambini”, ha detto la showgirl. Ecco le dolci parole. Stefania Orlando (Getty Images)Showgirl e conduttrice di fama nazionale, Stefania Orlando è anche molto di più! Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, la Orlando ha rivelato un carattere ed una personalità che mai avremmo potuto immaginare. Dopo la partecipazione al reality, è diventata ancora più amata da tutti. Questa serà è ospite al celebre quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro! Pure la sera, insieme ad altri ospiti illustri, tra cui Paola Barale e Giorgio Mastrota. A Verissimo, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 18 aprile 2021)e il suosulla famiglia. “”, ha detto la showgirl. Ecco le(Getty Images)Showgirl e conduttrice di fama nazionale,è anche molto di più! Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, laha rivelato un carattere ed una personalità che mai avremmo potuto immaginare. Dopo la partecipazione al reality, è diventata ancora più amata da tutti. Questa serà è ospite al celebre quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro! Pure la sera, insieme ad altri ospiti illustri, tra cui Paola Barale e Giorgio Mastrota. A Verissimo, ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - Sbrody_bea : RT @dani09060906: Stefania Orlando e Paola Barale due icone #orlandera #avantiunaltro - sacrozorzando : Queen Stefania iconica Orlando non può essere seconda #orlandera #tzvip -