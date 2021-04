Serie B, la decisione del Giudice Sportivo sulla Salernitana e sul team manager Avallone (Di domenica 18 aprile 2021) Il Giudice Sportivo della Serie B Emilio Battaglia ha deliberato i propri provvedimenti dopo le partite della 34esima giornata di campionato. Oltre ai 12 squalificati per il prossimo turno, sono state prese le decisioni relative alla Salernitana e il suo team manager Salvatore Avallone. 5.000 euro di multa per il club per responsabilità oggettiva del comportamento del suo team manager per “Ammenda di € 5.000,00 alla Salernitana, a titolo di responsabilità oggettiva, perché un proprio collaboratore presente nel recinto di giuoco, al 49° del secondo tempo, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, inoltre, al termine della gara, nonostante fosse stato precedentemente ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) IldellaB Emilio Battaglia ha deliberato i propri provvedimenti dopo le partite della 34esima giornata di campionato. Oltre ai 12 squalificati per il prossimo turno, sono state prese le decisioni relative allae il suoSalvatore. 5.000 euro di multa per il club per responsabilità oggettiva del comportamento del suoper “Ammenda di € 5.000,00 alla, a titolo di responsabilità oggettiva, perché un proprio collaboratore presente nel recinto di giuoco, al 49° del secondo tempo, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, inoltre, al termine della gara, nonostante fosse stato precedentemente ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Autorete di Depaoli o gol di Immobile? La Lega Serie A cambia la decisione iniziale - L_valhalla : Non so come abbia preso la decisione e non mi interessa, ma sospetto davvero che il finale sia solo un’arrampicata… - sportface2016 : #CagliariParma, episodio dubbio: rigore dato e poi tolto, era mani di #Pezzella? - citynowit : Giornata conclusa, il resoconto di tutti i risultati. Ed ora attesa per la decisione di domani in assemblea sulla s… - emrac28 : @rainbeyes rispetto ogni decisione,ma sono 14 mesi che i commercianti stanno in difficoltà,o chiudi tutto e investi… -