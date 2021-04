Serie A 2020/2021, trentaduesima giornata: le probabili formazioni (Di domenica 18 aprile 2021) Le probabili formazioni della trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Turno infrasettimanale fondamentale per le sorti del campionato, visto che mancano solo sette partite alla fine e i punti diventano pesantissimi. Andiamo dunque a scoprire le scelte dei venti tecnici in vista degli scontri che possono decidere le sorti in chiave Champions e salvezza nei link di seguito. probabili formazioni trentaduesima giornata VERONA-FIORENTINA MILAN-SASSUOLO JUVENTUS-PARMA SPEZIA-INTER BOLOGNA-TORINO CROTONE-SAMPDORIA GENOA-BENEVENTO UDINESE-CAGLIARI ROMA-ATALANTA NAPOLI-LAZIO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ledelladi. Turno infrasettimanale fondamentale per le sorti del campionato, visto che mancano solo sette partite alla fine e i punti diventano pesantissimi. Andiamo dunque a scoprire le scelte dei venti tecnici in vista degli scontri che possono decidere le sorti in chiave Champions e salvezza nei link di seguito.VERONA-FIORENTINA MILAN-SASSUOLO JUVENTUS-PARMA SPEZIA-INTER BOLOGNA-TORINO CROTONE-SAMPDORIA GENOA-BENEVENTO UDINESE-CAGLIARI ROMA-ATALANTA NAPOLI-LAZIO SportFace.

