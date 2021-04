Scherma: solo tornei continentali prima dei Giochi Olimpici? Annullate le altre tappe di Coppa del Mondo (Di domenica 18 aprile 2021) Quante e quali gare di Scherma si terranno ancora prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel 2021? Al momento, non è dato sapersi. Quel che si sa è che le prossime tappe di Coppa del Mondo previste ad aprile e maggio 2021 sono state cancellate dalla FIE, mentre restano confermati i tornei di qualificazione ai Giochi previsti nei prossimi giorni, ad aprile, detti zonali. E’ probabile/possibile, ma non vi sono certezze, che quanto meno prima delle Olimpiadi gli atleti possano testarsi nei vari campionati continentali, e quelli Europei ovviamente interessano da vicino gli azzurri, ma non vi sono ancora notizie in questo senso. Si aspettano indicazioni da parte della Federazione Internazionale. Il tutto è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Quante e quali gare disi terranno ancoradeidi Tokyo 2020 nel 2021? Al momento, non è dato sapersi. Quel che si sa è che le prossimedidelpreviste ad aprile e maggio 2021 sono state cancellate dalla FIE, mentre restano confermati idi qualificazione aiprevisti nei prossimi giorni, ad aprile, detti zonali. E’ probabile/possibile, ma non vi sono certezze, che quanto menodelle Olimpiadi gli atleti possano testarsi nei vari campionati, e quelli Europei ovviamente interessano da vicino gli azzurri, ma non vi sono ancora notizie in questo senso. Si aspettano indicazioni da parte della Federazione Internazionale. Il tutto è ...

