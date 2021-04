Scamacca dà una mano al Milan: vittoria pesante per i rossoneri (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan batte 2-1 il Genoa dopo una partita sofferta. rossoneri aiutati dall’incredibile autogol di Scamacca E’ da pochi minuti è terminata la gara tra Milan e Genoa con il risultato di 2-1 per i rossoneri. I lombardi ritornano a vincere in casa dopo due mesi ed ottengono una vittoria fondamentale ottenuta grazie ad un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Ilbatte 2-1 il Genoa dopo una partita sofferta.aiutati dall’incredibile autogol diE’ da pochi minuti è terminata la gara trae Genoa con il risultato di 2-1 per i. I lombardi ritornano a vincere in casa dopo due mesi ed ottengono unafondamentale ottenuta grazie ad un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

KillerJoe67 : RT @francescoceccot: Fosse capitato a noi l'autogol di #Scamacca dopo decine di articoli nei giorni precedenti sull'accostamento con i pros… - diogene69r : Grazie alla schiena di Scamacca, al dito di Tomori, ad una giusta sofferenza finale #MilanGenoa - The_Aktor : Il motivo per il quale giovani come Scamacca, Pinamonti, Kean eccetera non possono ancora ambire di giocare in una… - pisto_gol : Mil-Gen 2:1 Con un gol di Rebic e una clamorosa autorete di Scamacca il Milan conquista 3 pt molto importanti contr… - sportli26181512 : CorSera - Milan, il sogno per l’attacco è Depay: Il Milan sta sondando il mercato nazionale e internazionale alla r… -