Sanzione per chi non comunica i dati del conducente (Di domenica 18 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Ricorda la Cassazione che per comunicare i dati del conducente non si deve attendere la conclusione del procedimento di opposizione al verbale della violazione presupposta. Leggi su studiocataldi (Di domenica 18 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Ricorda la Cassazione che perre idelnon si deve attendere la conclusione del procedimento di opposizione al verbale della violazione presupposta.

Advertising

ManFr3e : RT @ethrusco: La Federazione Russa, il paese più grande del mondo, con tutte le risorse naturali e una produzione interna autosufficiente,… - SportandoIT : San Antonio Spurs, sanzione da 25.000 dollari per violazione della “resting policy” - 5STARS4EVER_CH : RT @BlueBel87796049: Dopo poltrone & sofà, multata dall'antitrust per pubblicità ingannevole... mi aspetto anche la sanzione per quelle di… - silvabolzano : @myrtamerlino E basta sparare sempre sui controlli che secondo te non ci sono!!?? se abbiamo connazionali cretini le… - francof61060455 : RT @ethrusco: La Federazione Russa, il paese più grande del mondo, con tutte le risorse naturali e una produzione interna autosufficiente,… -