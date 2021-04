Sanabria-Zaza-Rincon | il Torino sorpassa la Roma nella ripresa | 3-1

(Di domenica 18 aprile 2021) Impresache ribalta nel secondo tempo la, che aveva chiuso in vantaggio i primi 45? con un gol di Borja Mayoral. I granata di Nicola con un ottimo secondo tempo hanno superato i giallorossi, che hanno pagato anche le stanchezze dell’Europa League. Al 57?,ha regalato il pareggio ai granata, al 76?, il sorpasso targatoe nel finale, al 90?, la rete del 3-1 del “General”che ha sugellato un grande cuore Toro, che ha risposto alla vittoria del Cagliari di ieri sera. Per la(espulso anche Diawara all’88’), la speranza Champions si allontana e passa solo tramite la vittoria dell’Europa League. Per il, la strada verso la salvezza si fa più facile, raggiungendo a 30 punti Benevento e Fiorentina, a +5 dal Cagliari terz’ultimo. Foto: ...

Advertising

Loscoindividuo : Zaza ormai è l’uomo della Provvidenza… Verdi un giocatore rinato… Mandragora l’uomo che mancava… Sanabria attaccant… - calciodangolo_ : ??Le pagelle di #TorinoRoma: #Zaza spacca la partita, bene #Sanabria e #Rincon. #Diawara e #Fazio disastro!… - BiancoRinaldo : RT @RaiSport: ?? Tris #Toro alla #Roma Giallorossi subito in vantaggio con #BorjaMayoral, nella ripresa pari di #Sanabria, poi #Zaza e #Rin… - Pall_Gonfiato : Il #Torino batte la #Roma 3-1 - Eurosport_IT : Black out Roma, il Torino rimonta e ferma i giallorossi ???????? #SerieA | #TorinoRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Sanabria Zaza

Il Toro cala a inizio ripresa, ma trova la scintilla con(57') in terzo tempo sul cross di Ansaldi. Mossa vincente di Nicola al 71': entrache sigla il sorpasso nel giro di pochi ...... 92' Rincon (T) TORINO (3 - 5 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (63' Singo), Mandragora, Lukic (70' Rincon), Verdi (82' Baselli), Ansaldi; Belotti,(70'). All.I granata ribaltano il vantaggio iniziale di Borja Mayoral nel secondo tempo, con le reti di Sanabria, Zaza e Rincon. 71' - Vantaggio del Torino. Mandragora va in verticale per Belotti, tiro con il ...Il Torino non si ferma più, dopo l’exploit di udine batte in casa la Roma in rimonta. Di Sanabria, Zaza e Rincon i gol della rimonta (finale 3-1), tutti nel secondo tempo; i giallorossi, apparsi stanc ...