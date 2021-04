Riapertura scuole in Israele al via: per gli studenti niente mascherina all’aperto durante l’educazione fisica e gli intervalli (Di domenica 18 aprile 2021) Cade oggi in Israele l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, e riaprono completamente le scuole per la prima volta da più di un anno, dopo che 4,9 milioni di israeliani (su 9 milioni totali) hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) Cade oggi inl’obbligo di indossare la, e riaprono completamente leper la prima volta da più di un anno, dopo che 4,9 milioni di israeliani (su 9 milioni totali) hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. L'articolo .

