Recovery Plan, fonti Ue: l'Italia rischia di non rispettare la scadenza per la presentazione del piano. Ma Palazzo Chigi smentisce

Due settimane potrebbero non bastare all'Italia per rispettare la scadenza di presentazione del Recovery Plan fissata per il 30 aprile. Secondo un'esclusiva pubblicata da Reuters, la Commissione europea non sarebbe soddisfatta delle bozze presentate dal governo italiano sino ad oggi. E le modifiche richiederanno tempo, con la conseguenza che la data di presentazione del piano potrebbe slittare. Secondo una fonte vicina alla Commissione europea la presentazione definitiva del piano italiano potrebbe slittare a metà maggio. «La Commissione è scontenta del piano di ripresa così com'è», ha dichiarato una fonte a Reuters. In particolare, Bruxelles sembra preoccupata dalla mancanza di dettagli su come ...

