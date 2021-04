Paul McCartney ' immaginato' | 12 artisti reinterpretano il suo ultimo album ' McCartney III'

(Di domenica 18 aprile 2021) L'III' di, dopo aver raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, è disponibile dal 16 aprile digitalmente in una nuova versione dal titolo 'III ...

17.04.1998 Moriva a Tucson, Arizona, Linda McCartney. Aveva 56 anni, da 29 era la sig.ra McCartney. Il 17 aprile 1970 veniva pubblicato l'album "McCartney", il primo album solista di Paul McCartney.

L'album 'III' di, dopo aver raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, è disponibile dal 16 aprile digitalmente in una nuova versione dal titolo 'III Imagined '. Curato ...... un postino di nome Eric Clague consegnava un sacco gonfio di lettere dei fan al 20 di Forthlin Road a Liverpool, la stessa casa dove era cresciutoe dove ...L’album "McCartney III" di Paul McCartney, dopo aver raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, è disponibile dal 16 aprile digitalmente in una nuova versione dal titolo "McCartney III Im ...Paul McCartney sul suo modo di comporre i brani di oggi e di ieri (e sui suoi piani a breve). In occasione della pubblicazione di McCartney III Imagined, la versione speciale del suo disco uscito lo s ...