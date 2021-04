Open Arms: Gasparri, ‘dopo Berlusconi prosegue uso politico giustizia’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Per capire cosa è successo a Palermo ai danni di Salvini basta rileggere il libro di Alessandro Sallusti su ‘Il sistema’ giudiziario. Le pagine da 155 a 159 riguardano alcune designazioni della Magistratura in Sicilia. Palamara è quello che aveva detto che Salvini andava comunque fermato e processato, anche se aveva rispettato la legge. Le cose stanno andando esattamente in questa direzione”. Così il senatore Maurizio Gasparri membro del consiglio di presidenza di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Per capire cosa è successo a Palermo ai danni di Salvini basta rileggere il libro di Alessandro Sallusti su ‘Il sistema’ giudiziario. Le pagine da 155 a 159 riguardano alcune designazioni della Magistratura in Sicilia. Palamara è quello che aveva detto che Salvini andava comunque fermato e processato, anche se aveva rispettato la legge. Le cose stanno andando esattamente in questa direzione”. Così il senatore Mauriziomembro del consiglio di presidenza di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - cabiria1974 : RT @nelloscavo: Qui alcuni passaggi dalla memoria difensiva firmata da #Salvini Non rivendica affatto “la difesa dei confini” ma anzi escl… - nygnos : RT @GiancarloDeRisi: La prima cosa che il Tribunale dei ministri dovrà fare, è dire perché la Open Arms rifiutò di sbarcare in Spagna e vol… -