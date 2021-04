Omicidio Casalecchio | il giovane dice | “È stata mia mamma ad avvelenare la pasta”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 aprile 2021) Gli inquirenti stanno ricostruendo quello che è accaduto giovedì sera in quella casa a, dove Alessandro, un ragazzo di appena 19 anni, ha avvelenato lada lui preparata, uccidendo il compagno della madre e mandando quest’ultima in ospedale in gravi condizioni. Ora la donna, che non è in pericolo di vita, è riuscita a parlare agli inquirenti. A loro ha riferito che quella sera, lei ed il compagno hanno mangiato lapreparata dal figlio. Il compagno, Loreno, ha subito iniziato a sentirsi male ed è morto subito dopo. Lei, invece, che non aveva mangiato laperché troppo salata, si è salvata. Quando Loreno inizia a sentirsi male, Alessandro finge una crisi isterica e poi chiede alladi accompagnarlo in stanza per calmarlo. “Alessandro ha iniziato a gridare ...