Moto GP Portogallo | Jack Miller davanti a tutti nel warm up

(Di domenica 18 aprile 2021) Fabio Quartararo decide di provare la dura posteriore, con ottimi risultati: come ieri, il pilota della Yamaha è stato il più costante sulla distanza. Gli altri piloti dovranno cercare di non farlo partire in testa, perché, per quello che si è visto fino adesso, potrebbe anche scappare. Scelta opposta per, il più veloce nelup: il pilota della Ducati ha usato una coppia di gomme soffici, forse per risparmiare le medie, che dovrebbero essere gli pneumatici scelti dai piloti della rossa. Buono il passo di Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, che può fare una buona rimonta dall’11esima posizione: entrambi hanno la possibilità di fare una bella gara. Così come Johann Zarco, efficace anche questa mattina. Pochissimi giri, 4, per Marc Marquez, che come aveva anticipato ieri ha risparmiato le forze per la gara: al ...