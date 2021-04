Milan-Genoa, Pioli: “Vincere era fondamentale, Rebic ha fatto un grande gol” (Di domenica 18 aprile 2021) “Non lottiamo per lo Scudetto da 4 o 5 gare. L’Inter ci ha preso troppi punti ma abbiamo un obiettivo importante. Siamo la terza squadra più giovane d’Europa e riportare il Milan in Champions League sarebbe un obiettivo eccezionale”. Queste le parole di Stefano Pioli nel post partita di Milan-Genoa 2-1. La squadra rossonera torna a Vincere in casa dopo quasi due mesi e blinda il secondo posto in classifica: “Ci aspettano partite difficili e Vincere oggi era fondamentale – ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn –Abbiamo sprecato troppo ma è importante aver visto lo spirito e la qualità necessaria per stare dentro il match per 90’”. La conclusione è dedicata alla prova di Rebic, autore del momentaneo 1-0: “Non era facile, ci hanno chiuso sulla sinistra ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Non lottiamo per lo Scudetto da 4 o 5 gare. L’Inter ci ha preso troppi punti ma abbiamo un obiettivo importante. Siamo la terza squadra più giovane d’Europa e riportare ilin Champions League sarebbe un obiettivo eccezionale”. Queste le parole di Stefanonel post partita di2-1. La squadra rossonera torna ain casa dopo quasi due mesi e blinda il secondo posto in classifica: “Ci aspettano partite difficili eoggi era– ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn –Abbiamo sprecato troppo ma è importante aver visto lo spirito e la qualità necessaria per stare dentro il match per 90’”. La conclusione è dedicata alla prova di, autore del momentaneo 1-0: “Non era facile, ci hanno chiuso sulla sinistra ...

