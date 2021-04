Mercato Juventus | “The Sun” | il Chelsea piomba sull’esterno bianconero

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 18 aprile 2021)– Laè già concentrata alestivo. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di rimanere al top sia in Italia che in Europa. E per farlo c’è bisogno di nuovi innesti. Elementi che possano anche ringiovanire l’organico e renderlo competitivo per le prossime stagioni. Bisognerà però tenere d’occhio anche il bilancio. Ed è per questo motivo che non sono da escludere delle cessioni, che possano portare in dote un tesoretto importante., Alex Sandro nel mirino dei Blues Uno dei giocatori che potrebbe partire è Alex Sandro, che quest’anno ha avuto un rendimento un po’ altalenante. Il giocatore brasiliano è molto stimato dal tecnico delTuchel, che potrebbe utilizzato sia come centrale che come esterno di ...