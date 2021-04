LIVE Civitanova-Perugia 2-2 , Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-2 si deciderà al tie-break! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di gara-2 tra Civitanova e Perugia 25-23 Se ne va il servizio di Leon, si va al tie-break! 24-23 Ace di Leon, Perugia torna a -1. 24-22 Russo annulla il primo. 24-21 Leal regala tre set-point ai suoi. 23-21 Mani-out di Leon da posto quattro. 23-20 Si fa perdonare immediatamente Simon. 22-20 Murone di Russo su Simon, Perugia si riporta a -2. 22-19 Ace del centrale argentino, il nastro è amico di Perugia. 22-18 Ancora un primo tempo di Solè. 22-17 Errore dai nove metri per Plotnytski. 21-17 Gran primo tempo di Solè. 21-16 Juantorena trova le mani di Solè. 20-16 Esce il servizio di Leal. 20-15 Atanasijevic sbaglia e mette fine allo scambo più lungo e bello della partita. 19-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di-2 tra25-23 Se ne va il servizio di Leon, si va al tie-24-23 Ace di Leon,torna a -1. 24-22 Russo annulla il primo. 24-21 Leal regala tre set-point ai suoi. 23-21 Mani-out di Leon da posto quattro. 23-20 Si fa perdonare immediatamente Simon. 22-20 Murone di Russo su Simon,si riporta a -2. 22-19 Ace del centrale argentino, il nastro è amico di. 22-18 Ancora un primo tempo di Solè. 22-17 Errore dai nove metri per Plotnytski. 21-17 Gran primo tempo di Solè. 21-16 Juantorena trova le mani di Solè. 20-16 Esce il servizio di Leal. 20-15 Atanasijevic sbaglia e mette fine allo scambo più lungo e bello della partita. 19-15 ...

