Le dichiarazioni post partita di Torino-Roma dei due allenatori (Di domenica 18 aprile 2021) Il successo di questo pomeriggio del Torino è stato un risultato sorprendente, ma che allo stesso tempo avevamo pronosticato. Infatti nel nostro pronostico avevamo sottolineato le difficoltà della Roma nelle partite dopo l'Europa League, con i giallorossi che troppo spesso hanno sofferto l'infrasettimanale europeo in questa stagione. CHE COS'HA DETTO NICOLA DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEI SUOI? Nicola, nel post partita di Torino-Roma, ha voluto fare i complimenti a tutti i suoi ragazzi e allo staff granata, che con lui stanno salvando la squadra. Il tecnico infatti ha affermato: "Non cerchiamo exploit o svolte particolari, ma la possibilità di fare meglio in questo percorso iniziato insieme. Sono soddisfatto, ho empatia verso i giocatori che si sono resi conto di aver ...

