Le comiche 2: quando Paolo Villaggio organizzò una "puzzolente" festa per Renato Pozzetto (Di domenica 18 aprile 2021) Paolo Villaggio organizzò una festa di compleanno piuttosto "puzzolente" per Renato Pozzetto durante le riprese de Le comiche 2. Prima della fine delle riprese de Le comiche 2, Paolo Villaggio decise di organizzare una festa di compleanno a sorpresa per l'amico e collega Renato Pozzetto che originò una curiosa storia "puzzolente", raccontata in seguito da Neri Parenti nel suo libro Due Palle... di Natale. Parenti inizia a narrare la storia premettendo che la produzione si trovava a Toxeur, nel deserto della Tunisia, ai confini con l'Algeria: "Villaggio decise di organizzare per Pozzetto una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021)unadi compleanno piuttosto "" perdurante le riprese de Le2. Prima della fine delle riprese de Le2,decise di organizzare unadi compleanno a sorpresa per l'amico e collegache originò una curiosa storia "", raccontata in seguito da Neri Parenti nel suo libro Due Palle... di Natale. Parenti inizia a narrare la storia premettendo che la produzione si trovava a Toxeur, nel deserto della Tunisia, ai confini con l'Algeria: "decise di organizzare peruna ...

