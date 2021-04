Laforgia contro Salvini e Meloni per la demagogia Covid | ' Non si gioca con la salute degli italiani'

Advertising

davidemonge : RT @globalistIT: - planetpaul65 : RT @globalistIT: - globalistIT : - globalistIT : - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Il senatore di Liberi e Uguali si ribella agli attacchi al ministro della Salute: -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia contro

Globalist.it

Lo scrive il senatore di Leu Francesco... ha scritto su Facebook. Maurizio Lupi: "Precedente gravissimo e pericolosissimo che deve ... Quello adottatoSalvini sembra tanto il 'metodo Berlusconi', che una parte della magistratura ...Sconfitta per 57-51 per la Ren-Auto a San Lazzaro. Senza coach Rossi, fermato per contact tracing, la Ren-Auto si presenta sul campo della capolista San Lazzaro priva di La Forgia, con le gemelle Duca ...Il senatore di Liberi e Uguali ne ha anche per Salvini: "Se avessimo dato retta a lui ora parleremmo di chiusure" ...