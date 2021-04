La figlia di Proietti | «Per vedere la Roma si metteva d’accordo con i tecnici per accorciare le prove» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 aprile 2021) Il Fatto intervista Carlotta, la minore delle figlie di Gigi. Ha pubblicato il libro postumo dell’attore “’Ndo cojo cojo. Sonetti e sberleffi fuori da ogni regola”. Racconta come è nato. «Dalle bozze di unnzo, ’Ndo cojo cojo, che lui aveva iniziato un po’ per gioco; poi, dopo la sua morte, in casa è scattata una sorta di caccia al tesoro per trovare i suoi foglietti iniziati e abbandonati, con sopra poesie o disegni; papà scriveva e disegnava ovunque. Mia madre si imbestialiva perché lei comprava in continuazione quaderni di ogni misura, ma lui niente: come un bambino scriveva dappertutto; quando mamma nel suo studio, e nel caos più estremo, scovava delle pepite di papà, subito ci chiamava: “Non potete capire cosa ho trovato”». Il padre, dice, è sempre stato un uomo con tanti dubbi. «È sempre stato un uomo estremamente dubbioso, o ...