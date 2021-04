Kate Middleton omaggia Lady Diana ai funerali del principe Filippo: il dettaglio non passa inosservato (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di ieri, 17 aprile, si sono tenuti in una cerimonia solenne i funerali del principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta si è spento il 9 aprile all’età di 99 anni, per il dispiacere di tutto il popolo inglese e la famiglia reale. La sovrana ha assistito in solitaria alla cerimonia, un gesto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 aprile 2021) Nella giornata di ieri, 17 aprile, si sono tenuti in una cerimonia solenne idel. Il marito della Regina Elisabetta si è spento il 9 aprile all’età di 99 anni, per il dispiacere di tutto il popolo inglese e la famiglia reale. La sovrana ha assistito in solitaria alla cerimonia, un gesto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

__davidxx__ : io non ho capito in che modo avrebbe cambiato il mondo kate middleton mettendo una veletta e fissando la telecamera - airplaneoversea : Vanessa Kirby sarebbe stata una perfetta Kate Middleton - VelvetMagIta : #KateMiddleton omaggia #LadyDiana ai funerali del principe Filippo: il dettaglio non passa inosservato ????… - CLPortland : 2021 e piace ancora un personaggio come Kate Middleton. ?? - zazoomblog : Kate Middleton provoca Meghan con la collana di Lady Diana - #Middleton #provoca #Meghan #collana -