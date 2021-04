I 'No vax' scendono in piazza a Milano: raduno senza mascherina davanti al Duomo (Di domenica 18 aprile 2021) I "No vax" hanno deciso di nuovo di scendere in piazza per protestare contro la campagna vaccinale in corso perché si ritiene che i vaccini non siano efficaci e che rappresentino, insieme alla ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) I "No vax" hanno deciso di nuovo di scendere inper protestare contro la campagna vaccinale in corso perché si ritiene che i vaccini non siano efficaci e che rappresentino, insieme alla ...

Advertising

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Ci mancavano solo questi soggetti #Novax #piazzaduomo #mascherine - globalistIT : Ci mancavano solo questi soggetti #Novax #piazzaduomo #mascherine - ftaglioni : I medici NO VAX che scendono in piazza perché non vogliono farsi il vaccino sono un po’ come pompieri che non vogli… -