Gp Emilia-Romagna: Verstappen si prende la vittoria (Di domenica 18 aprile 2021) Max Verstappen conquista l'undicesima vittoria in carriera nel Gp dell'Emilia-Romagna. Una gara senza sbavature quella del pilota olandese della Red Bull. Sconfitto Hamilton che dovrà lottare fino all'ultimo per l'ottavo titolo mondiale. Bene la Ferrari ma Lando Norris è super (3°). Red Bull: primo aggiornamento aereodinamico Gp Emilia-Romagna: cosa è successo? La pioggia accompagna i primi giri del gran premio italiano che vede subito il sorpasso di forza di Max Verstappen ai danni di Hamilton. L'olandese sfrutta la scia della Mercedes e sorpassa il sette volte iridato al "tamburello". Abile Leclerc in avvio a conquistare la terza posizione di un distratto Sergio Perez che concluderà il gran premio in 12a posizione. Nelle retrovie però Latifi va a muro ...

