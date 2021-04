Giannetta e Bova | raccontiamo una famiglia tra amore e mistero

(Di domenica 18 aprile 2021) "Per interpretare questo ruolo mi sono ispirata a mia madre, una mamma amica e protettiva per noi quattro figli", sorride Maria Chiara. "E' stato bello sul set poter riscoprire la forza ...

"Per interpretare questo ruolo mi sono ispirata a mia madre, una mamma amica e protettiva per noi quattro figli", sorride Maria Chiara Giannetta. "E' stato bello sul set poter riscoprire la forza degli abbracci", confessa Raoul. I due attori sono moglie e marito nella fiction. Mercoledì 21 aprile 2021 inizia su Canale 5 la nuova fiction Buongiorno mamma.