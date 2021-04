Gerry Scotti | avete visto la sua costosa auto? | Non crederete ai vostri occhi

(Di domenica 18 aprile 2021)è un presentatore amatissimo dal pubblico che lo segue da tanto tempo in tutti i suoi numerosissimi programmi come Passaparola o Chi vuol essere milionario. E’ anche un grande appassionato dimobili, voimaila sua?– political24è un presentatore molto amato e seguito ormai da milioni di spettatori che negli anni si sono affezionati alla sua simpatia e sono rimasti stregati dal suo incredibile carisma. Il presentatore fa parte del mondo dello spettacolo dagli anni Ottanta, prima con la radio per poi passare al mondo della televisione, qualcuno lo ricorderà sicuramente a La sai l’ultima? ma è con Passaparola che si è definitivamente affermato. Ultimamente conduce Striscia la ...

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : GERRY SCOTTI MINACCIATO DI MORTE 'Ho diversi amici cinesi e nessuno mi ha detto nulla. L'obbligo del politicamente… - tuttoepolitica : @Linus2k Gerry Scotti e Berlusconi in una famosa parodia???? - balda1969 : RT @lercionotizie: #ultimora Cina ancora contro Striscia: ''Imitano Buddha'', ma era solo Gerry Scotti -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Gianmaria Vassallo, il simpatico "esibizionista" partito da lontano, quando era cone Michelle Hunziker su Canale 5, sarà un giovane Carlo Lorenzini nei campi di battaglia della Prima ...e Michelle Hunziker come tutti sanno, presentando un servizio di Striscia la notizia , hanno inscenato una gag - niente di particolarmente riuscito, peraltro: con gli indici hanno tirato ...quando era con Gerry Scotti e Michelle Hunziker su Canale 5, sarà un giovane Carlo Lorenzini nei campi di battaglia della Prima Guerra di Indipendenza, Marcello Sbigoli apparso recentemente in ...Alla metà degli anni Settanta, in qualsiasi scuola media di provincia c’era sempre il buffone della classe che, proprio per questa sua attitudine caratteriale, provava ogni volta a diventare l’anima d ...