Formula 1, Verstappen domina il Gp dell’Emilia-Romagna: Hamilton va fuori, poi rimonta e chiude 2°. Ferrari ai piedi del podio (Di domenica 18 aprile 2021) Foto di Davide Gennari / Ansa Formula 1, Max Verstappen vince il Gp dell’Emilia-Romagna davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc 4° e Sainz 5° La Formula 1 fa tappa in Italia per il Gp del Made in Italy e dell’Emila Romagna. Tempo decisamente invernale su Imola con un cielo uggioso e la pista bagnata che rende infide le prime fasi di gara. Ne guadagna lo spettacolo con 63 giri ricchi di colpi di scena, qualche attimo di pauro e tante emozioni. Si conferma il duello al vertice fra Max Verstappen e Lewis Hamilton, sicuramente i due che si giocheranno il Mondiale fino all’ultima gara. Questa volta a spuntarla è l’olandese della Red Bull che al ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Foto di Davide Gennari / Ansa1, Maxvince il Gpdavanti a Lewise Lando Norris.aidelcon Leclerc 4° e Sainz 5° La1 fa tappa in Italia per il Gp del Made in Italy e dell’Emila. Tempo decisamente invernale su Imola con un cielo uggioso e la pista bagnata che rende infide le prime fasi di gara. Ne guadagna lo spettacolo con 63 giri ricchi di colpi di scena, qualche attimo di pauro e tante emozioni. Si conferma il duello al vertice fra Maxe Lewis, sicuramente i due che si giocheranno il Mondiale fino all’ultima gara. Questa volta a spuntarla è l’olandese della Red Bull che al ...

