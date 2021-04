Formula 1 | GP Emilia Romagna | Verstappen vince a Imola

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 aprile 2021) Maxha vinto il GP di, seconda prova del Mondiale, disputato sulla pista dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, secondo al culmine di un'eccezionale rimonta e dopo un errore che gli aveva fatto perdere posizioni; terza la McLaren di Lando Norris e quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. La gara è stata sospesa al 34esimo giro per un brutto incidente tra Bottas e Russell, che fortunatamente ha lasciato illesi i due piloti. Il Mondiale torna tra due settimane in Portogallo. Leggi anche:1, tutto quello che devi sapere del circuito diMax, 5 cose che forse non sai del pilota Red Bull (che dà filo da torcere anche a Hamilton)1, ...