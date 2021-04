Fonti Ue: “Piano italiano per l’uso dei fondi in ritardo, Commissione insoddisfatta”. Palazzo Chigi: “Scadenze saranno rispettate” (Di domenica 18 aprile 2021) Nessun ritardo, “l’Italia presenterà puntualmente il 30 aprile il Piano nazionale di rilancio e resilienza”, dichiarano Fonti di Palazzo Chigi. La rassicurazione arriva dopo indiscrezioni di stampa che parlavano di una probabile ritardo di Roma nella presentazione dei documenti a Bruxelles e di un possibile slittamento fino alla metà di maggio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo la ‘road map’ già prevista, illustrerà il Piano alle Camere il 26 e 27 aprile e prima di quella data ci sarà un passaggio in Consiglio dei ministri, si fa però sapere dal governo. Secondo quanto scrive però l’agenzia reuters, citando due Fonti vicino al dossier, la Commissione Ue non sarebbe soddisfatta di diversi aspetti delle bozze sinora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Nessun, “l’Italia presenterà puntualmente il 30 aprile ilnazionale di rilancio e resilienza”, dichiaranodi. La rassicurazione arriva dopo indiscrezioni di stampa che parlavano di una probabiledi Roma nella presentazione dei documenti a Bruxelles e di un possibile slittamento fino alla metà di maggio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo la ‘road map’ già prevista, illustrerà ilalle Camere il 26 e 27 aprile e prima di quella data ci sarà un passaggio in Consiglio dei ministri, si fa però sapere dal governo. Secondo quanto scrive però l’agenzia reuters, citando duevicino al dossier, laUe non sarebbe soddisfatta di diversi aspetti delle bozze sinora ...

