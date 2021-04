"Dove la vogliono". Venier, a poche ore dalla diretta un'indiscrezione pazzesca: lascia Domenica In? (Di domenica 18 aprile 2021) In molti pensano a un nuovo futuro per Mara Venier. Visti i successi di Domenica In da quando c'è lei al timone, c'è chi spera in un "salto di qualità". Tempo fa si era parlato di un suo probabile addio alla trasmissione di Rai 1, ma alla fine il pericolo è rientrato. La Venier non ha infatti alcuna intenzione di lasciare. Anzi, per lei potrebbe esserci anche una novità. È Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo, nel rispondere a una spettatrice entusiasta di Mara Venier, a svelare voci di corridoio: “Molti la vorrebbero sul palco dell'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo”. E ancora: "Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”. Intanto sono stati svelati tutti gli ospiti della puntata del 18 aprile. In studio ci sarà l'attrice Sabrina Ferilli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) In molti pensano a un nuovo futuro per Mara. Visti i successi diIn da quando c'è lei al timone, c'è chi spera in un "salto di qualità". Tempo fa si era parlato di un suo probabile addio alla trasmissione di Rai 1, ma alla fine il pericolo è rientrato. Lanon ha infatti alcuna intenzione dire. Anzi, per lei potrebbe esserci anche una novità. È Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo, nel rispondere a una spettatrice entusiasta di Mara, a svelare voci di corridoio: “Molti la vorrebbero sul palco dell'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo”. E ancora: "Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”. Intanto sono stati svelati tutti gli ospiti della puntata del 18 aprile. In studio ci sarà l'attrice Sabrina Ferilli, ...

Advertising

AlbertoBagnai : Loro vogliono trasformarlo in un bivacco di manipoli, e dove non riuscirono coi manganelli (perché comunque dovette… - QsvsFk : Io voglio capire... Vinciamo, mancano 3 minuti, prendiamo la palla, dove cavolo vogliono andare??? Tienila porca mi… - alessioquint : Pessimi tutti . I peggiori i due che non rinnovano da lasciare assolutamente andare dove vogliono. Se non ci danno… - 21centurygirlll : RT @herovchild: ennesimo tiktok che vedo dove la persone vogliono bucky come cap, scrivendo che sam non meritava lo scudo. siete voi a non… - xdaydrxms : RT @herovchild: ennesimo tiktok che vedo dove la persone vogliono bucky come cap, scrivendo che sam non meritava lo scudo. siete voi a non… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove vogliono Diretta Lazio - Benevento ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming I sanniti invece, non ancora matematicamente salvi, vogliono vincere per rimane lontani dalla zona ... Segui la diretta scritta di Lazio - Benevento sul nostro sito Dove vederla in tv e in streaming Il ...

Diretta Bologna Spezia/ Video streaming tv: Mihajlovic accoglie Italiano Eppure sarà anche il terzo incrocio stagionale e il secondo nel capoluogo emiliano, dove infatti ... si gioca per la trentunesima giornata della Serie A 2020 - 2021 tra due formazioni che vogliono ...

Milenkovic e Pezzella, dove siete finiti? Difesa, da punto di forza a problema Fiorentina.it Draghi riapre: liberi tutti! Le novità dal 26 aprile La notizia è ufficiale: il governo Draghi ha deciso di riaprire le attività, a partire dal 26 aprile. Si tratta di una misura sperata e necessaria, per far ripartire l’economia a seguito delle chiusur ...

Ristoratori riuniti nel borgo di Draghi: "Vogliamo riaprire". E cucinano per lui Città della Pieve (Perugia), 18 aprile 2021 - "Vogliamo riaprire subito in sicurezza. I piatti che oggi abbiamo preparato per donare al presidente del Consiglio Draghi li vogliamo servire nei nostri r ...

I sanniti invece, non ancora matematicamente salvi,vincere per rimane lontani dalla zona ... Segui la diretta scritta di Lazio - Benevento sul nostro sitovederla in tv e in streaming Il ...Eppure sarà anche il terzo incrocio stagionale e il secondo nel capoluogo emiliano,infatti ... si gioca per la trentunesima giornata della Serie A 2020 - 2021 tra due formazioni che...La notizia è ufficiale: il governo Draghi ha deciso di riaprire le attività, a partire dal 26 aprile. Si tratta di una misura sperata e necessaria, per far ripartire l’economia a seguito delle chiusur ...Città della Pieve (Perugia), 18 aprile 2021 - "Vogliamo riaprire subito in sicurezza. I piatti che oggi abbiamo preparato per donare al presidente del Consiglio Draghi li vogliamo servire nei nostri r ...