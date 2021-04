Donatella Rettore: “La malattia mi ha cambiato” (Di domenica 18 aprile 2021) La cantante di “Spendido splendente”, una vita all’avanguardia, oggi è diventata salutista per convinzione e necessità. E’ stata la malattia a cambiare le abitudini di Donatella Rettore come lei stessa ha confessato in una recente intervista a Il Corriere della Sera: “Un anno fa sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni 6 mesi, ma adesso non è facile. Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”. All’inizio del 2020, ospite a Domenica In, confessò di soffrire da diversi anni di talassemia. “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie”, aveva detto. Nel 1992 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) La cantante di “Spendido splendente”, una vita all’avanguardia, oggi è diventata salutista per convinzione e necessità. E’ stata laa cambiare le abitudini dicome lei stessa ha confessato in una recente intervista a Il Corriere della Sera: “Un anno fa sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni 6 mesi, ma adesso non è facile. Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. Lati cambia la vita e il modo di percepire le cose”. All’inizio del 2020, ospite a Domenica In, confessò di soffrire da diversi anni di talassemia. “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie”, aveva detto. Nel 1992 ...

