Domenica In: Sabrina Ferilli tra carriera, Instagram e Maria De Filippi (Di domenica 18 aprile 2021) La prima ospite nella Domenica pomeriggio in compagnia di Mara Venier è Sabrina Ferilli che si è raccontata tra carriera e vita privata Sabrina Ferilli è la prima ospite della Domenica pomeriggio condotta da Mara Venier. In abito nero, l’attrice è entrata e ha salutato la conduttrice con la quale sono anche amiche di lunga data. Il primo commento fatto dalle due è stato sulla pandemia, su quanto ha tolto e su come ha modificato le vite di ognuno. “La vivo male questa condizione. Mi mancano le cene che facevamo insieme Mara” esordisce così Sabrina Ferilli. Mara Venier ha deciso di omaggiare la carriera dell’attrice, elencando tutto ciò che ha conquistato in termini di premi e di nomination e dedicandole un filmato. “Il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 aprile 2021) La prima ospite nellapomeriggio in compagnia di Mara Venier èche si è raccontata trae vita privataè la prima ospite dellapomeriggio condotta da Mara Venier. In abito nero, l’attrice è entrata e ha salutato la conduttrice con la quale sono anche amiche di lunga data. Il primo commento fatto dalle due è stato sulla pandemia, su quanto ha tolto e su come ha modificato le vite di ognuno. “La vivo male questa condizione. Mi mancano le cene che facevamo insieme Mara” esordisce così. Mara Venier ha deciso di omaggiare ladell’attrice, elencando tutto ciò che ha conquistato in termini di premi e di nomination e dedicandole un filmato. “Il ...

Advertising

atuputamadree : RT @Lanasmiciogatto: rendiamo grazie a sabrina ferilli per aver salvato questa noiosissima domenica - opscarlyy : RT @Lanasmiciogatto: rendiamo grazie a sabrina ferilli per aver salvato questa noiosissima domenica - lightmvon : RT @Lanasmiciogatto: rendiamo grazie a sabrina ferilli per aver salvato questa noiosissima domenica - francescadina11 : rendiamo grazie a sabrina per regalarci sempre questi sorrisi favolosi e per averci svoltato la domenica ??… - trovaunmodo : RT @Lanasmiciogatto: rendiamo grazie a sabrina ferilli per aver salvato questa noiosissima domenica -