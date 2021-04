Domenica In, Sabrina Ferilli si racconta senza filtri. E parla della De Filippi (Di domenica 18 aprile 2021) Si rinnova l’appuntamento con Domenica In, lo show di Rai1 che ci tiene compagnia durante il fine settimana. Ancora una volta, Mara Venier è riuscita a sorprendere il pubblico con tanti ospiti eccezionali, che si sono lasciati andare ad emozionanti e divertenti aneddoti tra carriera e vita privata. Dopo aver ricordato con grande tristezza la sua collaboratrice Carmela, scomparsa a causa del Covid, la conduttrice ha voluto voltare pagina e regalare ai telespettatori un momento di spensieratezza. Così, ha accolto in studio Sabrina Ferilli: l’artista romana, con la sua travolgente simpatia, si è raccontata senza filtri ed è riuscita a strappare qualche risata alla Venier. “Io volevo fortemente fare l’attrice, il mio è stato un approccio di passione” – ha rivelato la ... Leggi su dilei (Di domenica 18 aprile 2021) Si rinnova l’appuntamento conIn, lo show di Rai1 che ci tiene compagnia durante il fine settimana. Ancora una volta, Mara Venier è riuscita a sorprendere il pubblico con tanti ospiti eccezionali, che si sono lasciati andare ad emozionanti e divertenti aneddoti tra carriera e vita privata. Dopo aver ricordato con grande tristezza la sua collaboratrice Carmela, scomparsa a causa del Covid, la conduttrice ha voluto voltare pagina e regalare ai telespettatori un momento di spensieratezza. Così, ha accolto in studio: l’artista romana, con la sua travolgente simpatia, si ètaed è riuscita a strappare qualche risata alla Venier. “Io volevo fortemente fare l’attrice, il mio è stato un approccio di passione” – ha rivelato la ...

