Destro al 45?: «Peccato per la palla persa che ha portato al gol del Milan» (Di domenica 18 aprile 2021) Mattia Destro ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro il Milan: le sue parole Mattia Destro ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro il Milan. Le sue parole. «Stiamo facendo bene, Peccato all'inizio che ho perso palla e loro hanno fatto. Dobbiamo continuare così. Stiamo facendo bene, spiace se prendi gol perché perdi un po' di fiducia ma siamo stati bravi a recuperare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

