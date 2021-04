Dal 26 aprile spostamenti tra Regioni (ma non per tutti): le regole. Nuovo vertice sulle riaperture (Di domenica 18 aprile 2021) spostamenti tra Regioni, le regole dal 26 aprile. Consentiti gli spostamenti tra zone gialle, per il pass si dovrà attendere. Dal prossimo 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni che si trovano in zona Gialla. Per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso invece bisognerà attendere il famoso pass, che però sarà pronto entro l’estate. Quindi non dalla fine del mese di aprile. La conferma arriverà con la pubblicazione del Nuovo decreto. spostamenti tra Regioni, le regole dal 26 aprile In base alle ultime informazioni, dal 26 aprile sarà possibile spostarsi tra le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)tra, ledal 26. Consentiti glitra zone gialle, per il pass si dovrà attendere. Dal prossimo 26saranno consentiti glitrache si trovano in zona Gialla. Per glitradi colore diverso invece bisognerà attendere il famoso pass, che però sarà pronto entro l’estate. Quindi non dalla fine del mese di. La conferma arriverà con la pubblicazione deldecreto.tra, ledal 26In base alle ultime informazioni, dal 26sarà possibile spostarsi tra le ...

