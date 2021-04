Covid, Speranza: 'Dossier ritirato per scelta dell'Oms, non del governo' (Di domenica 18 aprile 2021) Le scelte fatte sul Dossier dell'Oms sono state prese dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità e non dal governo italiano. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza riguardo ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Le scelte fatte sul'Oms sono state prese dalla stessa Organizzazione mondialea Sanità e non dalitaliano. Lo ha detto il ministroa Salute Robertoriguardo ad ...

