Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo (2) (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - Per ottenere il pass sarà necessario aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti oppure essersi sottoposti a un tampone che attesti di non esserne affetti. Il 26 aprile potrebbe essere introdotta "una soluzione transitoria - dice la stessa fonte - sostitutiva del pass vero e proprio, perché per arrivare alla definizione del percorso per il documento definitivo forse occorrerà qualche giorno in più. Comunque ci lavoreremo di buona lena già da questa settimana. Vediamo...". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - Per ottenere ilsarà necessario aver fatto il vaccino, essere guariti dalnei sei mesi precedenti oppure essersi sottoposti a un tampone che attesti di non esserne affetti. Il 26 aprile potrebbe essere introdotta "una soluzione transitoria - dice la stessa fonte - sostitutiva delvero e proprio, perché per arrivare alla definizione del percorso per il documento definitivo forse occorrerà qualche giorno in più. Comunque ci lavoreremo di buona lena già da questa. Vediamo...".

Advertising

istsupsan : #Covid ??L’età mediana dei casi confermati di infezione è pari a 47 anni (range 0-109), ?? 45 anni nell’ultima setti… - antoguerrera : ?? Tutti gli over 50 residenti in UK hanno ricevuto una dose di vaccino Covid o la chiamata per farlo. ?? Questa set… - Tg3web : Primo fine settimana senza vincoli in Gran Bretagna, dopo mesi e mesi di regole anti-covid estremamente dure e una… - Aldebaran_4 : RT @istsupsan: #Covid ??L’età mediana dei casi confermati di infezione è pari a 47 anni (range 0-109), ?? 45 anni nell’ultima settimana. In… - TV7Benevento : Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid settimana Coronavirus, superati i tre milioni di morti nel mondo. Casi record in India l numero di vittime della pandemia di Covid - 19 ha superato i tre milioni, mentre l' India segna per un quarto giorno consecutivo un ... nell'ultima settimana e' stata registrata una media di 12 mila ...

Covid, l'Italia va verso le riaperture. Ecco cosa si potrà fare da lunedì In tutto saranno quasi un milione e 657mila quelli ancora a casa in Dad la prossima settimana. Complessivamente per la prossima settimana, con l'80,5% alunni in presenza, si ritorna ai dati del ...

CIG Covid-19: coperta la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 Ipsoa Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo Roma, 18 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai ...

Turismo, iniziative per rassicurare ed attirare ospiti Nonostante la curva del contagio non accenni ancora a calare in Croazia si pensa già alla prossima stagione turistica. L'asso nella manica sono le isole sulle quali l'incidenza del coronavirus è molto ...

l numero di vittime della pandemia di- 19 ha superato i tre milioni, mentre l' India segna per un quarto giorno consecutivo un ... nell'ultimae' stata registrata una media di 12 mila ...In tutto saranno quasi un milione e 657mila quelli ancora a casa in Dad la prossima. Complessivamente per la prossima, con l'80,5% alunni in presenza, si ritorna ai dati del ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai ...Nonostante la curva del contagio non accenni ancora a calare in Croazia si pensa già alla prossima stagione turistica. L'asso nella manica sono le isole sulle quali l'incidenza del coronavirus è molto ...