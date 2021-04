Covid | Fondazione Gimbe | meno casi fino metà maggio | poi possibile crescita

(Di domenica 18 aprile 2021) Contagi mitigati dal caldo, poi alimentati da più contatti. Sul fronte vaccini è realistico mettere in sicurezza over 70 e fragili entro l'inizio dell'estate

... che ha fatto la storia della città e che da circa un anno è bloccata in casa per colpa del- ... che in questi mesi ha affiancato gli operatori dellaSomaschi Onlus durante le loro ......per cui abbiamo al momento la copertura finanziaria grazie a 240mila euro giunti da... nell'ultimo anno frenate purtroppo dell'emergenza" sottolinea Giorgio Giani, presidente dell'...Gli effetti delle misure restrittive di aprile si vedranno fino a metà maggio con un calo dei casi, poi vi sarà una inevitabile crescita dei contagi: è la previsione della Fondazione Gimbe alla luce d ...Le riaperture che partiranno il 26 aprile dovrebbero invertire la tendenza della curva epidemiologica attualmente in calo ...