Covid e vaccini, tutti gli effetti collaterali e la loro frequenza (Di domenica 18 aprile 2021) Un evento avverso ogni 200, ma solo pochissimi sono gravi. Il rapporto sui quattro farmaci approvati — Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson — con un focus sulle reazioni allergiche e le trombosi rare

