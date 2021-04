Cina | conferenze | workshop e B2b | successo per la “Belt and Road Exhibition”

(Di domenica 18 aprile 2021) Oltre settanta relatori e panelist altamente qualificati. Quindicie tavole rotonde. Ventidue endorsement tra enti, istituzioni e Camere di Commercio Miste che operano nei Paesi della Via della Seta e nei settori della cultura, del turismo e del lifestyle. Si è conclusa conl’edizione 2021 della ‘and’, la manifestazione organizzata da Micromegas e promossa dall’Istituto Italiano Obor, dedicata ai rapporti commerciali tra Italia e Asia e rivolta ad aziende e istituzioni interessate alle opportunità di interscambio culturale e commerciale con i Paesi asiatici. L’si è svolta dal 12 al 15 aprile quest’anno in una speciale versione digitale grazie allo specifico spazio virtuale accessibile su bri.org con momenti ...

PaolaStange : @krudesky @sarasarli Ti posso aggiungere le simpatiche primule, i rapporti a dir poco opachi con la Russia e la Cin… - Exportiamo : ?Ultimi giorni per iscriversi al più grande evento in Italia dedicato alla #BRI, con Conferenze, Workshop, Virtual… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina conferenze

Il Denaro

... e c'è un motivo ) Xie Zhenhua, vivace e capace rappresentante di Pechino a ben tresul ... Lasembra molto interessata a verificare la strategia non dichiarata ma nei fatti già avviata ...... quindi viene portato a Singapore per l'archiviazione, quindi inper l'assemblaggio in un'... ero presente quando neanche tre anni un fa un 'Guru' dell'economia girava farin Veneto ...Oltre settanta relatori e panelist altamente qualificati. Quindici conferenze e tavole rotonde. Ventidue endorsement tra enti, istituzioni e Camere di Commercio Miste che operano nei Paesi della Via d ...Gli Usa e la Cina sono “impegnati a cooperare reciprocamentebe con altri Paesi per affrontare la crisi del clima, che deve essere trattata con la serietà e l’urgenza che richiede”. Questa la nota cong ...