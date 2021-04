Ciclismo su pista, Elia Viviani e Letizia Paternoster non brillano a Gand (Di domenica 18 aprile 2021) Elia Viviani e Letizia Paternoster non hanno brillato nelle prove con la maglia azzurra a Gand. Il ciclista della Cofidis si è dovuto accontentare di un 10° posto mentre ha chiuso in ottava piazza la 21enne nativa di Cles nella prima prova di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, ovviamente nell’Omnium. “Ho sofferto tantissimo lo scratch e la tempo-race – ha spiegato Viviani nell’intervista rilasciata alla Gazzetta – che sono state molto tirate. Sono partito con il piede sbagliato e l’ho pagato. Mi sono riscattato nella mia prova, l’eliminazione, dove ho perso dal francese Benjamin Thomas, che ha dato un segnale chiaro: sarò il rivale numero 1 all’Olimpiade, era nettamente superiori a tutti e ha vinto per distacco. Era da febbraio che non facevo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)non hanno brillato nelle prove con la maglia azzurra a. Il ciclista della Cofidis si è dovuto accontentare di un 10° posto mentre ha chiuso in ottava piazza la 21enne nativa di Cles nella prima prova di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, ovviamente nell’Omnium. “Ho sofferto tantissimo lo scratch e la tempo-race – ha spiegatonell’intervista rilasciata alla Gazzetta – che sono state molto tirate. Sono partito con il piede sbagliato e l’ho pagato. Mi sono riscattato nella mia prova, l’eliminazione, dove ho perso dal francese Benjamin Thomas, che ha dato un segnale chiaro: sarò il rivale numero 1 all’Olimpiade, era nettamente superiori a tutti e ha vinto per distacco. Era da febbraio che non facevo ...

