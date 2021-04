Atalanta-Juventus 1-0 da Champions | decide Malinovskyi con deviazione!

(Di domenica 18 aprile 2021) Delicata sfidaa Bergamo tra. I bergamaschi vogliono continuare la loro corsa per accedere per il terzo anno di fila alla massima competizione europea, mentre i...

Ballardini Ammoniti: Goldaniga Alle 15 a Bergamo si gioca. Senza Cristiano Ronaldo, assente per problemi fisici, Pirlo si affida a Dybala in coppia con lo spagnolo Morata. Gasperini ...Al Gewiss Stadium di Bergamo spareggio Champions tra, con i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo fermato da un affaticamento muscolare. Pirlo rilancia Dybala dal 1'. Formazione - tipo per Gasperini, con Muriel - Zapata titolari. ...Ruslan Malinovskyi ha siglato la rete dell'1-0 durante Atalanta-Juventus, esattamente all'87. Il video del gol dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, vantaggio potenzialmente letale sulla Juventus di ...Come cambia la classifica di Serie A al termine di Milan-Genoa, gara valida per la 31.a giornata conclusasi poco fa.